صور.. إحباط عملية تهريب عملة صعبة عبر مطار معيتيقة الدولي

أعلن جهاز الأمن الداخلي، عن إحباط عمليتي تهريب عملة صعبة، عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه في إطار جهود الحد من ظاهرة تهريب العملة، فقد قام أعضاء رقابة جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار معيتيقة الدولي وبتاريخ أمس الاثنين، من ضبط المدعوة (أ.ع.م) مواليد 1998 ليبية الجنسية وبحوزتها مبلغ مالي من العملة الأجنبية تقدر بحوالي 609.000 ستمائه وتسعة آلاف يورو.

وبعد تفتيشها من قِبل أعضاء التفتيش الأمني بصالة الرحلات الدولية أثناء مغادرتها على رحلة الخطوط الجوية “البراق” المتجهة إلى إسطنبول التركية، اتخذت الأجراءات القانونية حيالها وأحيلت إلى مركز جمرك المنفذ من حيث الاختصاص.