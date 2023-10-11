صور.. إحباط عملية تهريب كبيرة عبر مطار معيتيقة الدولي

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الأربعاء، عن إحباط عملية تهريب كبيرة عبر مطار معيتيقة الدولي.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن عملية التهريب قام بها رئيس طاقم الضيافة بشركة الخطوط الأفريقية، حيث حاول تهريب أموالٍ بقيمة بلغت قرابة 3 ملايين يورو إضافة إلى 25 كيلو ذهب متمثلة في 12 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان إلى خارج البلاد في الرحلة رقم 430 المتجهة إلى مطار القاهرة الدولي.

الإرادة هي جوهر القصد، وتُتَرْجم بصورة ملموسة عند حدوث السلوك، وهذا يشمل كل شيء، حتى في الجريمة. مع انتشار جريمة غسيل… تم النشر بواسطة ‏جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة‏ في الأربعاء، ١١ أكتوبر ٢٠٢٣