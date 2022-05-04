صور.. إحباط عملية هجرة غير شرعية على شاطئ البحر بصبراتة

أعلنت مديرية أمن صبراتة، عن إحباط عملية تهريب للبشر على شاطئ البحر، والتي كانت أحد عصابات التهريب قد شرعت في تنفيذها.

وأفادت المديرية في بلاغ، بأنه تم القبض على المهاجرين وكذلك ضبط الزورق المطاطي وجميع الأدوات المستعملة لإتمام العملية “جالونات بنزين ومولد للكهرباء ومعدات أخرى”، وتمكن أفراد العصابة من الفرار تاركين خلفهم عدد 5 مركبات آلية كانت بمسرح الجريمة.

وتمت إحالة جميع المضبوطات الى قسم البحث الجنائي واتخاذ الإجراءات القانونية ولازال البحث والتحري مستمر لضبط المطلوبين.