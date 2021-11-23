صور.. إحباط عمليتي تهريب عملة صعبة عبر مطار مصراتة الدولي

أعلن جهاز الأمن الداخلي، عن إحباط عمليتي تهريب عملة صعبة، عبر منفذ مطار مصراتة الدولي.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بتمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار مصراتة الدولي من ضبط المدعو (م.ح.ع) مواليد 1995م وبحوزته مبلغ من العملة الأجنبية وقدره 30.000 الف يورو كان يخبئه بمجفف شعر بحقيبة سفره، أثناء إتمام إجراءات التفتيش للرحلة المتجهة لإسطنبول على متن الخطوط الجوية الأفريقية أمس الاثنين، واتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى الجهات المختصة بالمنفذ.

استمراراً للجهود المتثالية في مكافحة تهريب العملة الأجنبية فقد تمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار مصراتة الدولي من… تم النشر بواسطة ‏جهاز الأمن الداخلي‏ في الاثنين، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١

كما تمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار مصراتة الدولي، من ضبط مبلغ من العملة الأجنبية وقدره 54.600 ألف يورو، وذلك عند إتمام إجراءات التفتيش للرحلة التابعة للخطوط الجوية الأفريقية المتجهة لإسطنبول، كان يخبئه المدعو (ع.ف.ع) مواليد 1995م بداخل عُلب “شامبو” بحقيبة سفره وكان ينوي تهريبه خارج، واتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى الجهات المختصة بالمنفذ.