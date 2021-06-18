صور.. إحباط عمليتي تهريب عملة صعبة عبر مطار مصراتة الدولي

أعلن جهاز الأمن الداخلي، عن إحباط عمليتي تهريب عملة صعبة، عبر مطار مصراتة الدولي.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها رجال جهاز الأمن الداخلي، فقد تمكن أعضاء رقابة جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مصراتة الدولي، أمس الخميس، من ضبط المدعو (خ.م.ت.م) ليبي الجنسية مواليد 1982م يشغل رئيس طاقم الضيافة برحلة الخطوط الجوية الأفريقية المتجهة لإسطنبول، عندما تم تفتيشه من قِبل أعضاء التفتيش الأمني وبحوزته مبلغ مالي من العملة الأجنبية يُقدر بحوالي 885.000 ألف يورو كان ينوي تهريبها لتركيا، واتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى مركز جمرك المنفذ من حيث الاختصاص.

كما تمكن أعضاء رقابة جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار مصراتة الدولي، أمس الخميس، من ضبط المدعو (م.ي.ا.م) ليبي الجنسية مواليد 1989م أحد أفراد طاقم الضيافة برحلة الخطوط الجوية الأفريقية المتجهة لإسطنبول التركية، عندما تم تفتيشه من قِبل أعضاء التفتيش الأمني وبحوزته مبلغ مالي من العملة الأجنبية يُقدر بحوالي 895.200 ألف يورو، كان ينوي تهريبها لتركيا، واتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل لمركز جمرك المنفذ من حيث الاختصاص.

بتاريخ اليوم الخميس الموافق 17.6.2021 وفي إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها رجال جهاز الأمن الداخلي ، فقد تمكن أعضاء… تم النشر بواسطة ‏جهاز الأمن الداخلي‏ في الخميس، ١٧ يونيو ٢٠٢١

استمراراً للجهود المتواصلة التي يقوم بها رجال جهاز الأمن الداخلي فقد تمكن أعضاء رقابة جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار… تم النشر بواسطة ‏جهاز الأمن الداخلي‏ في الخميس، ١٧ يونيو ٢٠٢١