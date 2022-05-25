صور.. إحباط محاولة تهريب قنطار من الحشيش إلى ليبيا￼

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، عن إحباط محاولة جلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش من قبل شخص جزائري الجنسية بعمق الصحراء على الشريط المحاذي للحدود التونسية.

وأفادت المصلحة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن قسم مراقبة الحدود البرية نالوت تلقى معلومات موثوقة عن عملية جلب كمية من مخدر الحشيش من قبل شخص جزائري الجنسية تم على إثرها تشكيل فريق عمل بقيادة رئيس القسم وترتيب عملية بيع وشراء مع المعني”.

وتم الانتقال إلى مكان التسليم حيت تم ضبط الكمية بالكامل وتقدر بحوالي قنطار من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون مخدرات نوع حشيش.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتقدر قيمتها بحوالي 2 مليون دينار ليبي، وقد اتخذت الإجراءات القانونية وأحيلت للنيابة.