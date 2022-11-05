صور.. إحباط محاولة هجرة غير شرعية شرق طرابلس

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، أمس الجمعة، عن إحباط محاولة هجرة غير شرعية وضبط 40 مهاجرا على شواطئ منطقة قصر الأخيار شرقي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك بعد ورود معلومة لمكتب التحقيق والتحري بإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مفادها وجود مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على شواطئ منطقة قصر الأخيار ينون الهجرة عبر البحر.

وعلى الفور توجهت دوريات الإدارة إلى المكان البلاغ وتم ضبط 40 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة وإحباط عملية هجرتهم بشكل غير قانوني، وذلك بالتعاون مع إدارة أمن السواحل القره بوللي وجهاز حرس السواحل الخمس.

واستكمالاً لهذا الجهد، تمكنت دوريات الإدارة العامة لأمن السواحل وجهاز حرس السواحل من ضبط جرافة بسواحل منطقة القره بوللي على متنها بقية المهاجرين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم و‘حالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص.