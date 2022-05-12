صور.. إحباط محاولة هجرة غير شرعية على شاطئ البحر بصبراتة

أعلنت مديرية أمن صبراتة، عن إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر في المدينة.

وضبطت وحدة الدوريات الأمنية التابعة لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، عدداً من المهاجرين غير الشرعيين خلال محاولتهم الهجر غير الشرعية عبر البحر، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

كما قامت وحدة الدوريات الأمنية التابعة لقسم البحث الجنائي صبراتة، بتأمين عملية نقل المهاجرين إلى أحد مراكز الإيواء بطرابلس.