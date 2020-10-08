صور.. إحياء يوم الشرطة الليبية

أحيت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، يوم الشرطة الليبية الذي يُصادف 8 أكتوبر من كل عام.

وعـزفت أنـامل فـرقة مـوسيقي الـشرطة صـباح الـيوم الخميس، داخـل شـوارع وأحـياء الـعاصمة طـرابلس، الـنشيد الـوطني ونـشيد الـشرطة اللــيبيـة، وذلك إحـيـاءً للـذكـرى الـسادسـة والـخـمسـين لــيـوم الـشرطة اللـيـبية، وسـط تـواجـد ضــبـاط وقـيـادات مــن وزارة الــداخـلــية.

https://www.facebook.com/Ministry.of.Interior.libya/posts/3361616110601724

وفي وقت لاحق، أصدرت الوزارة بياناً بالمناسبة، جاء فيه:”يـصـادف الـيـوم الـذكـرى الـسادسـة والـخمسـين لـتأسـيـس أول شـرطـة نـظامـيـة بـأيـادي لـيـبـية وإرادة وطـنـية هـمـها الأول والأخـيـر بـنـاء الـوطـن وتـرسـيـخ الأمـن فـي كـل ربـوعـه…. يـوم الـثامـن مـن أكـتـوبـر هـو يـوم نـقـدم فـيـه الـشـكر والامـتـنان والتـقـديـر لـكافـة رجـال الـشرطـة والأمـن فـي كـل شـبـر مـن هـذا الـوطـن الـمـعـطاء، عـلـى كـل مـا بـذلـوه ويـبـذلـونـه مـن جـهـد حـمـايـةً لـوطـنـيـهـم ومـواطـنـيـهم… يـوم الـشرطـة اللـيبيـة هـو يـوم نـسـترجـع فـيـه ذكـرى شــهـداءنـا الأبـــرار الــذيــن ضــحــوا بـأنـفـسـهم مــن أجــل أن يــنــعـم هــذا الــوطــن بــالأمـــن والـسـكـيــنة”.

Gepostet von ‎مديرية أمن طرابلس‎ am Donnerstag, 8. Oktober 2020