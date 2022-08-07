صور.. إخلاء المباني العشوائية في غابة قصر خيار

شرعت إدارة إنفاذ القانون اليوم الأحد، في إعطاء مهلة لأصحاب المباني العشوائية والمخالفة المتواجدة على أرض مملوكة داخل غابة قصر خيار والبالغ مساحتها 1500 هكتار.

وبحسب ما أفادت الإدارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإنه سيتم البدء في إزالة وهدم هذه المباني وإرجاع الغابة لوضعها الطبيعي استناداً على كتاب النائب العام المتضمن مذكرة مدير نيابـة النظـام العام الخمس المعدة بشأن القضية رقـم (2022/14م) المتعلقة بالاعتداءات من قبل بعض المواطنين على أراضي الغابة العامة قصر الأخيـار البالغ مساحتها حوالي (1500 هكتار) والاستيلاء عليها دون وجـه حـق وإقامة المباني والإنشاءات وجرف التربة وشق الطرق وحفر آبار بداخلها.

هذا وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم لمكتب النائب بناء على التعليمات الصادرة بالخصوص.