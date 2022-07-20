صور.. إخلاء معسكر «معاوية» في الكريمية وإعادته لمكلية الدولة

قامت قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأربعاء، بإخلاء معسكر معاوية بمنطقة الكريمية في طرابلس.

وبحسب ما أفادت الإدارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي بناءً على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور.

وتبلغ مساحة المعسكر 4 هكتار، وكان تحت هيمنة مجموعة خارجة عن القانون، واستغلاله كمقسم سكني.

وتم إيقاف كافة أشكال التعديات الحاصلة على أرض المعسكر وإعادته لملكية الدولة بعد استكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.