صور.. إخلاء 335 هكتار في القره بوللي لأرض تعود ملكيتها للدولة

قام فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأربعاء، بعملية إخلاء 335 هكتار بمنطقة القره بوللي شرق العاصمة طرابلس، تعود ملكيتها للدولة وإزالة المباني غير قانونية التي تم بنائها على الأرض، وكذلك إزالة المقسمات التي استولى عليها بعض المخالفين في محاولة لبيعها وإرجاعها لملكية الدولة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، بشأن منع وضبط التجاوزات والاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة.

وجرى ذلك بعد تحديد الأراضي المملوكة للدولة من قِبل مهندسين من مصلحة المساحة ووضع العلامات الدالة عليها، بحضور مدير إدارة التسجيل العقاري ومدير مكتب الغابات ومدير مكتب الأملاك العامة بالقره بوللي، ومدير إدارة الفروع شمال طرابلس ورئيس مكتب القره بوللي بجهاز الشرطة الزراعية.

ونوهت إدارة إنفاذ القانون، إلى أن العمل لايزال مستمراً في متابعة كافة المخالفات والتعديات على الأراضي وإزالة المباني غير قانونية وضبط المخالفين، وستشمل هذه الحملة كافة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وإرجاعها لملكية الدولة.