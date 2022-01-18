صور.. إخماد حريق بمخيم نازحي تاورغاء في ترهونة

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، إخماد حريق بمخيم نازحي تاورغاء في مدينة ترهونة.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن عملية إخماد الحريق التي تمت بمتابعة وإشراف رئيس فرع الهيئة بالمنطقة الغربية عقيد ثائر الشهاوي، مشيرة إلى أنها استغرقت 4 ساعات متواصلة.

وأشاد رئيس الفرع بجهود كافة أقسام الهيئة المشاركين في إخماد الحريق وهم قسم ترهونة، وقسم سوق الجمعة طرابلس، وقسم قصر بن غشير، وقسم رأس غزال، وقسم بني وليد.