صور.. إدارة إنفاذ القانون تستأنف إزالة المباني المخالفة

استأنفت إدارة إنفاذ القانون طرابلس، المهام الموكلة إليها في إزالة المباني المخالفة واسترجاع الـراضي المملوكة للدولة بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور.

وقامت الإدارة أمس الاثنين، بإزالة عدد من المباني المخالفة التي تم بناءها على الأراضي المملوكة للدولة بمدينة زليتن.

كما قامت دوريات الإدارة بفتح مسارات الطرق الخدمية بمشروع الدافنية الزراعي التي تم إقفالها من بعض المخالفين والبالغ مساحتها 20 كيلومتر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه التجاوزات.

وجرت هذه الأعمال بمشاركة مديرية أمن زليتن، وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي زليتن، والتسجيل العقاري زليتن.

وأشارت إدارة إنفاذ القانون إلى أن هذه الحملة مستمرة بناء على تعليمات النائب العام.