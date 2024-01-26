صور.. إرجاع عقارات لمواطنين بمدينة مصراتة

أعلن مكتب النائب العام، عن إرجاع 17 عقاراً لمواطنين بمدينة مصراتة هُجروا قسرا من المدينة عام 2011، وذلك بعد إخلائها من شاغليها دون وجه حق.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد نظرت النيابة العامة، المظالم المتعلقة بواقعات غزو الأملاك العقارية المملوكة للأسر التي هُجرت قسراً من مدينة مصراتة سنة 2011؛ فنهض المحامي العام، بمكتب النائب العام، بمسؤولية بحث الأسباب المؤدية إلى حالة التهجير القسري؛ وفحص مستندات المضرورين؛ فَبَدا للمحقق إجحافٌ استوجب – ردُّه وإزالة مظاهره – إصدار المحقق لقرارات إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق.

وببادر أعضاء إدارة المهام الخاصة إلى إمضاء التدابير القضائية؛ فأخلوا 17 عقاراً؛ وأنفَذوا واجب تمكين المضرورين من حق العودة إلى منازلهم واستعمالها؛ وأجروا ما يكفل منع إفلات المسهمين في تلك الانتهاكات من الملاحقة القضائية.