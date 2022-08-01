صور.. إزالة التعديات على أراضي الدولة في القره بوللي

أفادت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، باستمرار الحملة الأمنية بناء على تعليمات النائب العام بتكليف إدارة إنفاذ القانون لوقف الاعتداءات والبناء العشوائي وإزالته على أرض مملوكة للدولة بمنطقة القره بوللي والتي كانت مستغلة من قبل أشخاص خارجين عن القانون.

وتوجهت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الاثنين، بإشراف مباشر من قبل مدير الإدارة لواء عبدالحكيم الخيتوني، إلى مكان الأرض بمنطقة القره بوللي وتمت إزالة كافة التعديات على الأرض والبالغ مساحتها 19 هكتار كراسة تصديق رقم 1364، والمقام عليها فندق ومطعم وعدد 44 حجرة فندقية (شاليهات)، وكذلك وجود بناء المخالفـة عـلـى خـط 100متر المحاذية للأرض وهي حـجـرات يستغلها بعـض الصيادين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة من خلال التنسيق مع مكتب أملاك الدولة طرابلس، وتسليمه العقار، بناء على التعليمات الصادرة بالخصوص.

هذا ولازال العمل مستمر لإزالة باقي المباني العشوائية الأخرى، وملاحقة المسؤولين عن هذا العمل لضبطهم وتقديمهم للعدالة.