صور.. إزالة التوصيلات غير الشرعية بخط النهر الصناعي

تواصل الأجهزة الأمنية حملة منع وضبط التجاوزات على مكونات جهاز النهر الصناعي، بناء على تعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على مسارات نقل المياه بجهاز نهر الصناعي.

وفي هذا الصدد، توجهت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الخميس، إلى مدينة القواليش وصولاً لمنطقة العوينية المشاشية بالجبل الغربي، لإزالة التوصيلة العشوائية وإقفال المجمعات التي يتم تعبئتها عبر التوصيلات غير القانونية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، لإزالة التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

هذا وستستمر الحملة لتشمل كافة المناطق بالجبل الغربي.