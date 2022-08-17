صور.. إزالة تعديات على أراضي الدولة في قصر خيار

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأربعاء، عن استئناف مهاما داخل منطقة قصر خيار شرقي العاصمة طرابلس.

وباشرت الإدارة في استأنف مهامها داخل منطقة قصر خيار في إزالة وهدم المباني العشوائية والمخالفة داخل أراضي الغابة العامة والبالغ مساحتها حوالي (1500 هكتار).

وأكملت الإدارة أعمال الإزالة والهدم للمباني التي قامت بتحديدها خلال اليومين الماضيين بناء على تعليمات النائب العام بشأن إزالتها بعد الاستيلاء على الأرض دون وجه حق من قِبل بعض المخالفين وإقامة المباني والإنشاءات وجـرف التربة وشق الطرق وحفر آبار بداخلها.

وجرى ذلك بحضور مسؤول الزراعة ومسؤول الغابات وبمتابعة رئيس نيابة النظام العام.

هذا وقامت الإدارة بتحديد باقي المباني المتواجدة بالأرض للبدء في إزالتها ضمن المرحلة التالية.