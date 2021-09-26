صور.. إزالة وهدم المباني العشوائية على شواطئ قصر خيار

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن البدء في المرحلة الثانية لإزالة وهدم المباني العشوائية بمنطقة قصر خيار شرقي العاصمة طرابلس، تنفيذاً لتعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور.

وباشر فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، صباح اليوم الأحد، بحضور النيابة العامة قصر خيار، في المرحلة الثانية بإزالة وهدم المباني العشوائية على شواطئ البحر بمنطقة قصر خيار والواقعة على مسافة 100 متر من الشواطئ البحرية، وكذلك إزالة وهدم المباني الغير قانونية بالغابات المملوكة للدولة بالمنطقة.

وتم خلال هذه الحملة إزالة وهدم 16 مبنى مخالف وغير قانوني على الأراضي المملوكة للدولة.

البدء في المرحلة الثانية لإزالة وهدم المباني العشوائية بمنطقة قصر خيار تنفيذاً لتعليمات النائب العام. باشر فرع إدارة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأحد، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١

وفي ذات السياق، وتنفيذاً لتعليمات النائب العام لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين، ضبطت الدوريات الأمنية بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، 14 شخصاً مطلوبين لمكتب النائب العام، والذين قاموا بالاعتداء على الأراضي المملوكة للدولة وتزوير الأوراق وبيعها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وتم إلقاء القبض عليهم اليوم الأحد، خلال إطلاق المرحلة الثانية من إزالة المباني غير القانونية من شواطئ البحر والغابات بمنطقة قصر خيار.