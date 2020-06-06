صور.. إطلاق عملية «البلد الآمن» لتأمين المدن والمناطق المحررة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، إطلاق عملية “البلد الآمن” مساء أمس الجمعة، لتأمين مدينة ترهونة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وإحكام السيطرة الأمنية، ومنع أية اختراقات أمنية، أو انتهاكات، والتنسيق مع مختلف الأجهزة، والإدارات الأمنية لحفظ الأمن.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن هذا الإجراء يأتي بناءً على تعليمات وزير الداخلية فتحي باشاغا، بحفظ الأمن داخل المناطق المحررة.

بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية السيد "فتحي باشاغا" بحفظ الأمن داخل المناطق المحررة، تم إطلاق عملية "البلد الآمن"… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Samstag, 6. Juni 2020

وفي وقت سابق، أهابت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بجميع القوى العسكرية والأمنية التي أُوكل إليها تأمين المناطق المحررة بمختلف أنحاء ليبيا، بأن تعمل على ضبط الأمن وحماية أرواح وأعراض وممتلكات المواطنين في تلك المناطق انطلاقاً من واجبها القانوني تطبيقاً لقانون الحراسة والحماية.

هذا وانطلقت دوريات الإدارة العامة للعمليات الأمنية، مساء أمس الجمعة، لتأمين مدينة ترهونة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإحكام السيطرة الأمنية ومنع أي اختراقات أمنية أو انتهاكات والتنسيق مع مختلف الأجهزة والإدارات الأمنية لحفظ الأمن.