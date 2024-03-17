بالصور.. إغلاق مخابز وحبس متهمين في عدد من البلديات

أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، قفل 64 مخبزًا مخالفًا الاشتراطات الصحية وضوابط حماية المستهلك، وحبس 57 متهمًا في خمس بلديات، شملها إجراءات التحقيق.

وأفاد المكتب في بلاغ، بأن نيابة النظام العام في نطاق دائرة محكمة استئناف الخمس، باشرت إجراءات التحقّق من تقارير انطوت على دلائل تشِفُّ عن مهدِّدات لسلامة ما يُعرَض من غذاء في بعض محال صناعة الخبز والمعجَّنات في بلديات (قصر الأخيار، الخمس، زليتن، ترهونة ومسلاتة).

وأسندت النيابة مهمة الاستدلال حول مدى توافر الاشتراطات الصحية إلى مديرية شؤون الإصحاح البيئي، وأعضاء جهاز الحرس البلدي، حيث كشفت الإجراءات غياب الاشتراطات الصحية عن 43 مخبزًا، ورصد مخالفات لقواعد وضوابط حماية المستهلك في 21 مخبزًا ، لافتا إلى أن إجراءات جمع الأدلة أسفرت عن إثبات الاتهامات إلى 57 متهمًا،و أمرت سلطة التحقيق بحبسهم، وقفل المخابز المرصودة.