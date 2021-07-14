صور.. إقفال منتجعات سياحية مقامة على أراضي الدولة

قامت الدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة رئيس نيابة قصر خيار ودوريات من جهاز الشرطة الزراعية، بقفل المنتجعات السياحية المقامة على الأراضي المملوكة للدولة في منطقة قصر الأخيار شرق العاصمة طرابلس.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ، بأن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة من قِبل النائب العام لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين.

وقالت الداخلية إنه تم إقفال عدد من المنتجعات وكذلك ضبط آلة لحفر الآبار داخل غابة قصر الأخيار وحجزها داخل مقر فرع إدارة إنفاد القانون طرابلس، كما تم ضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة من قبل السيد النائب العام لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة وضبط… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الأربعاء، ١٤ يوليو ٢٠٢١