صور.. إنقاذ عشرات المهاجرين في المياه الإقليمية الليبية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، عن إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين داخل المياه الإقليمية الليبية.

وبحسب بلاغ للوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد تمكنت الإدارة العامة لأمن السواحل من خلال الدوريات البحرية على زورق (300 وادي كعام) من إنقاذ 199 مهاجرا غير شرعي بينهم نساء وأطفال ومن جنسيات مختلفة كانوا على متن قارب متهالك داخل المياه الإقليمية.

وجرى إنقاذ المهاجرين على الفور وإنزالهم بنقطة ميناء الشعاب التابعة لأمن السواحل فرع طرابلس وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بتاريخ اليوم الخميس الموافق/2023/12/28 تمكنت الادارة العامة لأمن السواحل من خلال الدوريات البحرية على زورق ( 300 وادى… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الخميس، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن تمكن أعضاء نقطة حرس السواحل وأمن الموانى مليته من إنقاذ 79 مهاجرا غير شرعي من عرض البحر بعد أن تقطعت بهم السُبل لمدة يومين، وتم استلامهم من قبل مديرية أمن صبراتة واتخدت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

قام صباح اليوم اعضاء نقطة حرس السواحل وأمن الموانى مليتة من إنقاد عدد ( 79 ) مهاجر غير شرعى من عرض البحر بعد ان انقطعت… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الخميس، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣