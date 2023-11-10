صور.. إنقاذ مهاجرين سوريين قُبالة سواحل طرابلس

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم الجمعة، عن قيام الناقلة “أنوار ليبيا” بإنقاذ 28 مهاجرا غير شرعيين بعد أن تقطعت بهم السبل عرض البحر.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن ناقلة النفط “أنوار ليبيا” كانت في طريقها إلى ميناء مدينة طرابلس عندما عثر طاقمها على قارب مطاطي للمهاجرين في عرض البحر وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة حيث تم تقديم المساعدة لهم كواجب إنساني وأخلاقي وإنقاذهم جميعا.

وأشارت شركة النقل البحري إلى أن المهاجرين جميعهم يحملون الجنسية السورية وبينهم نساء وأطفال، وقد قدم طاقم السفينة لهم المساعدة الطبية، ثم توجهت إلى المحطة الإرشادية إلى طرابلس لإيصالهم.

عاجل بينما كانت السفينة #انوار_ليبيا متجهة إلى ميناء مدينة طرابلس، وجد طاقم السفينة قارب مطاطي للمهاجرين في عرض البحر… تم النشر بواسطة ‏الشركة الوطنية العامة للنقل البحري Gnmtc‏ في الجمعة، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣