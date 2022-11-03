صور.. إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قُبالة القره بوللي

أعلنت رئاسة الأركان العامة، اليوم الخميس، عن إنقاض مهاجرين غير شرعيين، على سواحل منطقة القره بوللي شرقي العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفادت رئاسة الأركان، فقد جاء ذلك بناء على البلاغ الوارد من قوة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، إلى عمليات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، ظهر اليوم الخميس، حول ضبط مجموعة مهاجرين على الساحل بمنطقة القره بوللي، ووجود هدف بحري يقوم بتجميع المهاجرين بعرض البحر.

وعليه تم صدور التعليمات للدوريات البحرية بالقطاع الأوسط لحرس السواحل بالإبحار والبحث، وضبط الهدف البحري، كما انطلقت دوريات الإدارة العامة لأمن السواحل، وبعد ساعات تم ضبط جرافه وعلى متنها عدد (327) مهاجرا غير شرعي وتم جرهم وإنقاذهم وتسليمهم إلى جهات الإختصاص.