صور.. إيقاف تعديات على أراضي مملوكة للدولة في غابات كعام

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن يقاف تعديات واقعة على أراضي مملوكة للدولة في غابات الطويبية كعام شرقي العاصمة طرابلس.

وأفادت الوزارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور بشأن إيقاف التعديات الواقعة على الأراضي التابعة للدولة، توجهت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية فرع المرقب يوم الاثنين، إلى غابات الطويبية كعام لإيقاف التعديات الحاصلة على الغابات وإيقاف أعمال البناء.

وبلغت الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها (45) هكتار بها أعمال بناء متمثلة في إقامة سياج ومقسمات وإستراحات ومباني آخرى.