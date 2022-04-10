صور.. إيقاف تعديات على أراضي مملوكة للدولة بمدينة صرمان

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، عن إيقاف تعديات على أراضي مملوكة للدولة بمدينة صرمان غربي العاصمة طرابلس.

وأفادت الوزارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الدوريات التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وقوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية وفرع جهاز الشرطة الزراعية، قاموا إيقاف التعديات الواقعة على أراضي المملوكة للدولة بمدينة صرمان، والممتدة من طريق المصيف شرقاً وحتى ميدان التدريب والرماية غرباً وطريق وأملاك خاصة شمالا وجنوبا، والبالغ مساحتها 119 هكتار، وكذلك فتح المسارات التي تم إقفالها من بعض الخارجين عن القانون.

وجرى ذلك بحضور مكتب أملاك الدولة بمدينة صرمان.