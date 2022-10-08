صور.. احتفالية الذكرى 58 ليوم الشرطة الليبية

أقيم مساء اليوم السبت، احتفال بمناسبة الذكرى 58 ليوم الشرطة الليبية بميناء الشعاب في العاصمة طرابلس.

وحضر الاحتفال رئيس حكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي، ووزيرة العدل حليمة البوسيفي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، ورؤساء أجهزة (الأمن الداخلي، الحرس البلدي، الشرطة القضائية) ومدراء الـمن بالمناطق ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة ومدراء الإدارات والمكاتب والأقسام بوزارة ‏الداخلية، ولفيف من ضباط وضباط صف وموظفين وزارة الداخلية وعدد من مندوبي مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المرئية ‏والمسموعة والمقرؤة لتغطية فعاليات هذه الاحتفالية.

وتخلل الاحتفالية عروض لكراديس منتسبي وزارة الداخلية وكذلك المركبات الآلية وإدارة المختبرات الجنائية ومكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة ومكتب كلاب الأثر ‏بجهاز المباحث الجنائية، وكذلك استعراض عدد من القطع البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل داخل حوض ميناء طرابلس إبتهاجاً بالذكرى السابعة والخمسون لتأسيس أول قوة للأمن في ليبيا يوم ‏‏8 أكتوبر من العام 1964م.‏