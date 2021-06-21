صور.. احتفالية السلام والتسامح في بلدية القره بوللي

نظم مكتب السياحة القره بولي بالتعاون مع بلدية القره بولي، ومكتب دعم وتمكين المرأة القره بولي، وبرعاية وزارة السياحة والصناعات التقليدية احتفالية صيف القره بولي الأولى “السلام والتسامح”، بحضور محمد الساعدي ممثل وزير السياحة والصناعات التقليدية، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، وممثلين للقطاعات والمؤسسات الحكومية بالبلدية.

وفي الكلمة الافتتاحية، رحب مازن الجبولي مدير مكتب السياحة القره بولي بالضيوف والمشاركين، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى من احتفالية صيف القره بولي تعتبر بمثابة رسالة سلام ومحبة، وإعلانًا عن انطلاق موسم الاصطياف على شواطئ المدينة التي يقصدها المصطافين من كل المدن والمناطق الليبية للاستمتاع بأيام فصل الصيف.

من جانبه عبر ممثل وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد الساعدي، عن شكر الوزير لعميد وأعضاء بلدية القره بولي وأهالي وسكان المنطقة، على دعمهم لهذه الاحتفالية برمزية السلام والتسامح بين الليبيين، موضحًا أن رسالة الوزارة هب سلام وتواصل وتنمية وإزدهار، ومستقبل واعد بالخير والنماء.

وشمل برنامج الاحتفالية التي استضافها منتجع “إتش تي” السياحي، اليوم الاثنين، عروض فنون شعبية، وتجسيد الأفراح التقليدية على أنغام موسيقى النوبة، وعرض لعبة “التيكواندو”، وفقرة رقصات الأطفال، إلى جانب معرض الأزياء التقليدية بإشراف الحاجة للزي الليبي، ومعرض الحرف اليدوية الذي قدم عروضًا عن الصناعات التقليدية من إنتاج طلبة مدرسة الفنون والصنائع، وعرض الخيمة التقليدية بمشاركة المنظمة الليبية لأصدقاء السياحة والتراث والثقافة فرع زلطن، ومنظمة واحة النخيل للتراث الشعبي الطويلة ببلدية زلطن.

القره بولي تستقبل الصيف باحتفالية السلام والتسامح نظم مكتب السياحة القره بولي بالتعاون مع بلدية القره بولي، ومكتب دعم… تم النشر بواسطة ‏وزارة السياحة والصناعات التقليدية – ليبيا‏ في الاثنين، ٢١ يونيو ٢٠٢١