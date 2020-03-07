صور.. اختتام دورة مجال قوة الحماية والتدخل لإدارة الدعم المركزي طرابلس

الدورة تأتي للرفع من مستوى أعضاء الإدارة في المهام المكلفين بها. [داخلية الوفاق]

اُختُتِمت اليوم السبت، بمقر فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، الدورة التدريبية في مجال قوة الحماية والتدخل والتي استهدفت عدد من منتسبي الفرع.

وحضر حفل الاختتام، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ومعاون مدير الإدارة للشؤون الأمنية عميد عبدالباسط فرارة، ورئيس فرع الإدارة طرابلس وعدد من الضباط بالإدارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن المتدربين تلقوا خلال فترة الدورة والتي استمرت عدة أسابيع، عدد من المحاضرات النظرية والعملية، وعدد من التدريبات في مجال التدخل والحماية، وذلك للرفع من مستوى أعضاء الإدارة في المهام المكلفين بها.

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