عاجل

ليبيا

صور.. اختتام دورة مجال قوة الحماية والتدخل لإدارة الدعم المركزي طرابلس

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 مارس 2020 - 19:43
حجم الخط
طباعة
ليبيا
الدورة تأتي للرفع من مستوى أعضاء الإدارة في المهام المكلفين بها. [داخلية الوفاق]

اُختُتِمت اليوم السبت، بمقر فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، الدورة التدريبية في مجال قوة الحماية والتدخل والتي استهدفت عدد من منتسبي الفرع.

وحضر حفل الاختتام، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ومعاون مدير الإدارة للشؤون الأمنية عميد عبدالباسط فرارة، ورئيس فرع الإدارة طرابلس وعدد من الضباط بالإدارة.

محتوى ذو صلة
«باشاغا» يتفقد غرفة العمليات الميدانية بمنطقة أبوقرين

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن المتدربين تلقوا خلال فترة الدورة والتي استمرت عدة أسابيع، عدد من المحاضرات النظرية والعملية، وعدد من التدريبات في مجال التدخل والحماية، وذلك للرفع من مستوى أعضاء الإدارة في المهام المكلفين بها.

88228316-2785342881562386-7305131864551849984-n
88445859-2785342604895747-7416863905453965312-n
89004583-2785342068229134-7433829168007086080-n
88257507-2785341548229186-5490399098412466176-n
88257510-2785342151562459-3129685682969116672-n
88273556-2785341204895887-1928667700062584832-n
88975813-2785341991562475-7535788998669631488-n
88346885-2785341658229175-5391455618986934272-n
88347091-2785341928229148-1597716740211474432-n
89441482-2785342781562396-7901758222749401088-n
88434850-2785342481562426-2485465997595639808-n
89469594-2785342708229070-4816586903685955584-n
88248287-2785341834895824-4717339508079591424-n
88370899-2785342538229087-7328739732114898944-n
88979782-2785341774895830-4085258847688589312-n
88986746-2785341388229202-3221780613702877184-n
88998914-2785341318229209-6406342071610769408-n
89072010-2785342404895767-6673510675467206656-n
89158509-2785341444895863-6725223421740843008-n
88344356-2785342318229109-6036301437577723904-n
89487202-2785341608229180-8189339126831513600-n
88442087-2785341108229230-8239922889411788800-n
89194061-2785342238229117-4775197141373026304-n
88228316-2785342881562386-7305131864551849984-n 88445859-2785342604895747-7416863905453965312-n 89004583-2785342068229134-7433829168007086080-n 88257507-2785341548229186-5490399098412466176-n 88257510-2785342151562459-3129685682969116672-n 88273556-2785341204895887-1928667700062584832-n 88975813-2785341991562475-7535788998669631488-n 88346885-2785341658229175-5391455618986934272-n 88347091-2785341928229148-1597716740211474432-n 89441482-2785342781562396-7901758222749401088-n 88434850-2785342481562426-2485465997595639808-n 89469594-2785342708229070-4816586903685955584-n 88248287-2785341834895824-4717339508079591424-n 88370899-2785342538229087-7328739732114898944-n 88979782-2785341774895830-4085258847688589312-n 88986746-2785341388229202-3221780613702877184-n 88998914-2785341318229209-6406342071610769408-n 89072010-2785342404895767-6673510675467206656-n 89158509-2785341444895863-6725223421740843008-n 88344356-2785342318229109-6036301437577723904-n 89487202-2785341608229180-8189339126831513600-n 88442087-2785341108229230-8239922889411788800-n 89194061-2785342238229117-4775197141373026304-n

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق