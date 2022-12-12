صور.. استخراج جثتين من مقبرة جماعية جديدة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الاثنين، استخراج جثتين مجهولتي الهوية من مقبرة جماعية جديدة جرى اكتشافها في منطقة سوق الخميس إمسيحل.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن التحقيقات التي قادها مع أحد المضبوطين أسفرت عن الاستدلال على مكان دفن جثامين لأشخاص تمت تصفيتهم من قبل العصابات الإجرامية التي كان يرأسها المدعو “الكاني” في مدينة ترهونة.

وبالتعاون مع اللواء 444 قتال والهيئة العامة للتعرف والبحث عن المفقودين، شرعت فرق البحث بالحفر والتنقيب، إلى أن تم العثور على موقع دفن الجثامين خلف مبنى نيابة سوق الخميس امسيحل، وتم استخراج جثمانين لشخصين يرتدي أحدهما سروالاً عسكرياً أخضر، وأيديهم مكبلة بأغلال حديدية فيما وجوههم مغطاة بستار أسود.

وتم اتخاذ الإجراءات من قِبل مكتب النائب العام، فيما لا يزال البحث قائماً عن باقي المطلوبين لتقديمهم إلى العدالة.

من جهتها أفادت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بأنه سيتم إحالة الجثامين لعرضها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وليتم أخذ عينات منها من الفريق المختص للهيئة وإحالتها لإدارة المختبرات لمطابقتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين.