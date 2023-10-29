صور.. استخراج 262 جثة من مقبرة الظهر الأحمر بدرنة

تواصل فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أعمالها من مدينة درنة، بناء على تعليمات مكتب النائب العام.

وأفادت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بقيام الفرق المختصة لإدارة البحث عن الرفات من خلال استمرار أعمالها المتواصلة باستخراج عدد 262 جثة من مقبرة الظهر الأحمر بمدينة درنة المنكوبة التي دفنت نتيجة السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة.

وعملت فرق هيئة البحث على المفقودين على دفن 219 جثة في مقبرة شهداء إعصار “دانيال” بمقبرة الفتايح في مدينة درنة بعد إتمام الإجراءات القانونية والجوانب الشرعية لها.

كما قامت فرق الهيئة بأخذ 657 عينة عظام من الجثث المتواجدة بالمشرحة التي تم استخراجها في وقت سابق.

وعملت فرق إدارة قيد الأهالي بفتح 826 ملف لأهالي المفقودين، وعدد العينـات المرجعية 644 عينة حمض نووي، حيث سيتم إحالتها إلى مختبرات الهيئة لتحليلها وراثيا ووضعها في قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة.

بتكليف من مكتب النائب العام.. فرق الهيئة تستمر بأعمالها من مدينة درنة المنكوبة . درنة| 28 أكتوبر 2023 بناءً على تكليف… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين‏ في السبت، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣