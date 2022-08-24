صور.. استخراج 7 جثث من مقبرة جماعية في سرت

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، عن استخراج 7 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في مدينة سرت.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ من النيابة الجزئية سرت بوجود مقبرة جماعية بباحة مستشفى سرت التعليمي ابن سينا.

وقامت إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بتخصصات أقسامها بالقيام بعمليات الاستخراج وتواصلت لساعات متأخرة من هذا اليوم، وتم استخراج 7 حالات مجهولة الهوية من موقع واحد.

هذا وسيتم عرض الجثث على الطب الشرعي والقيام بأخذ عينات العظام لاستخلاص الحمض النووي، وإحالتها لإدارة المختبرات بالهيئة.