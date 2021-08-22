صور.. استمرار الحملة الأمنية لضبط التجاوزات على النهر الصناعي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن استمرار الحملة الأمنية لمنع وضبط التجاوزات على مكونات جهاز النهر الصناعي، بناء على تعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على مسارات نقل المياه بجهاز نهر الصناعي.

وفي هذا الصدد، أقفلت دوريات فرع إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، صباح اليوم الأحد الموافق، 44 مجمع مياه مخالف يتم توصيلها عبر توصيلات عشوائية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي الممتدة عبر مناطق (سوق الأحد، مشروع أبوعائشة، سيدي السايح، فم ملغة).

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة مستمرة لضبط المخالفين والمعتدين على مسارات نقل المياه، وكذلك متابعة الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات.

بناء على تعليمات الـسـيد الـنائـب العـام بمنع الاعتداءات على مسارات نقل المياه بجهاز نهر الصناعي.. اقفلت دوريات فرع… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الأحد، ٢٢ أغسطس ٢٠٢١