صور.. استمرار الحملة الأمنية لضبط التجاوزات على النهر الصناعي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن استمرار الحملة الأمنية لمنع وضبط التجاوزات على مكونات جهاز النهر الصناعي، بناء على تعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على مسارات نقل المياه بجهاز نهر الصناعي.

وتستمر الدوريات التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، بالتعاون مع الكتائب العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى المكلفة بتأمين منظومات ومسارات النهر الصناعي، اليوم الاثنين، في تنفيذ الحملة الأمنية داخل منظقة الشوريف والحساونة، وذلك لمنع التجاوزات والتعديات على مسارات نقل المياه.

وتم خلال الحملة الأمنية، إزالة العديد من التعديات والتوصيلات العشوائية غير الشرعية على مسارات نقل المياه التي تسببت في ضعف تدفق المياه.

بــنــاء عــلــى تــعــلــيـمات الــســـيد الـنائــب الــعـام بـمـنع الاعــتداءات عـلى أنـابـيـب نـقـل الـمـياه بـجهـاز… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الاثنين، ٦ سبتمبر ٢٠٢١