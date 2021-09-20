صور.. استمرار الحملة الأمنية لضبط التجاوزات على النهر الصناعي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن استمرار الحملة الأمنية لمنع وضبط التجاوزات على مكونات جهاز النهر الصناعي، بناء على تعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على مسارات نقل المياه بجهاز نهر الصناعي.

وفي هذا الصدد، قامت الدوريات التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي بالتعاون مع الكتائب العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى المكلفة بتأمين منظومات ومسارات النهر الصناعي، أمس الأحد، بجولة أمنية داخل منطقة الشويرف، ووادي زمزم ، وبوقرين، وذلك لمنع التجاوزات والتعديات على مسارات نقل المياه وكذلك منظومة النهر الصناعي الحساونة.

وتم خلال الجول، إزالة العديد من المخالفات والتوصيلات العشوائية الغير قانونية من أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

استمرار الحملة الامنية بـناء علي تعليمات السيد النائب العام لمنع التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأحد، ١٩ سبتمبر ٢٠٢١