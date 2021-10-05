صور.. استمرار الحملة الأمنية لضبط التجاوزات على النهر الصناعي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن استمرار الحملة الأمنية لمنع وضبط التجاوزات على مكونات جهاز النهر الصناعي، بناء على تعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على مسارات نقل المياه بجهاز نهر الصناعي.

وفي هذا الصدد، انطلقت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية، وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، اليوم الثلاثاء، في حملة أمنية داخل منطقتي الهيرة والرابطة بالجبل الغربي لمنع الاعتداءات على مسارات نقل المياه بجهاز النهر.

وتم ضبط عدد من التوصيلات عشوائية وكذلك إغلاق مجمعات المياه التي يتم تعبئتها عن طريق التوصيلات غير القانونية من خطوط نقل المياه.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة مستمرة وستشمل كافة مناطق الجبل الغربي بناء على تعليمات النائب العام.