صور.. استمرار الحملة الأمنية لضبط التجاوزات على النهر الصناعي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن استمرار الحملة الأمنية لمنع وضبط التجاوزات على مكونات جهاز النهر الصناعي، بناء على تعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على مسارات نقل المياه بجهاز نهر الصناعي.

وفي هذا الصدد، قامت دوريات إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بدعم وإسناد دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي بالحملة الأمنية داخل منطقة شميخ بالقرب من مدينة بني وليد، وذلك بعد قيام أشخاص خارجين عن القانون بالاعتداء على صمامات المياه بالمنطقة وقيامهم بوصيلات غير قانونية.

وأسفرت هذه الحملة عن ضبط المطلوبين وسيتم إحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن المتابعة المستمرة للأعمال المنجزة خلال المدة الماضية لمنع الاعتداءات والتوصيلات غير القانونية من مسارات نقل المياه وضبط المخالفين تنفيذاً لتعليمات النائب العام،