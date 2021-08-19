صور.. استمرار الحملة الأمنية لضبط التجاوزات على النهر الصناعي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن استمرار الحملة الأمنية لمنع وضبط التجاوزات على مكونات جهاز النهر الصناعي.

وفي هذا الصدد، أقفلت الدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أمس الأربعاء، 63 مجمع مياه مخالف يتم توصيلها عبر توصيلات غير قانونية من خطوط نقل المياه بجهاز النهر الصناعي داخل مناطق (سوق الأحد، مشروع ابوعائشة، سيدي السايح، فم ملغة).

وجاء ذلك عقب الجولة الأمنية التي قامت بها الدوريات رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي لضبط ومنع التجاوزات والتوصيلات العشوائية وغير القانونية من قِبل بعض المخالفين بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، لمنع هذه المخالفات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص.