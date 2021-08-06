صور.. استمرار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على أراضي الدولة

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، باستمرار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة ووقف البناء العشوائي على هذه الأراضي.

وتستمر الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والبناء العشوائي على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص بناء على تعليمات النائب العام.

وفي هذا الصدد، قامت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أمس الخميس، بوقف عدة مخالفات للبناء العشوائي والمباني التي لا زالت قيد الإنشاء على الأراضي المملوكة للدولة بمنطقتي (القره بوللي وقصر خيار) شرق العاصمة طرابلس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.

تستمر الحملة الامنية لمنع الاعتداءات والبناء العشوائي على الاراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين واحالتهم لجهات الاختصاص… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الخميس، ٥ أغسطس ٢٠٢١