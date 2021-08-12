صور.. استمرار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على أنابيب النهر الصناعي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن استمرار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز نهر الصناعي.

وفي هذا الصدد، قامت دوريات فرع إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، صباح اليوم الخميس، بجولة موسعة لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات غير القانونية على أنابيب نقل المياه داخل الحدود الإدارية لمدينة بني وليد.

وتم خلال الجول، إقفال عدد 40 مجمع مياه مخالف يتم توصيلها عن طريق التوصيلات العشوائية وغير القانونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.