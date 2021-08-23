صور.. استمرار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على أراضي الدولة

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، عن استمرار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة ووقف البناء العشوائي على هذه الأراضي.

وفي هذا الصدد، نفذت سرية من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية حملة أمنية موسعة، أمس الأحد، لمنع ووقف المباني التي لازالت قيد الإنشاء بمنطقة القويعة شرق العاصمة طرابلس.

ويأتي ذلك استمراراً للحملة الأمنية المكلف بها فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، بمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة ووقوف المباني التي لازالت قيد الإنشاء وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص بناء على تعليمات النائب العام بالخصوص.

وأشارت الإدارة إلى أن الحملة مستمرة لضبط المخالفات وكذلك متابعة كافة الأعمال المنجزة منذ انطلاق الحملة وسيتم ضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص.