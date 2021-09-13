صور.. استمرار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على أراضي الدولة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن استمرار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة ووقف البناء العشوائي على هذه الأراضي.

وفي هذا الصدد، قامت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الاثنين، بوقف عدة مخالفات للبناء العشوائي والمباني والمنتـجعات التي لازالت قيد الإنشاء على الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة القويعة شرق العاصمة طرابلس، واتُخِذت كافة الإجراءات القانونيـة حيال هذه الوقائع.

ويأتي ذلك استمراراً للحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والبناء العشوائي على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص بـناء على تعليمات النـائـب الـعـام المستشار الصديق الصور.