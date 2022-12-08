صور.. اشتباكات مع مهربي بشر في صبراتة

أفادت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بوقوع اشتباكات مسلحة قرب شواطئ مدينة صبراتة، مع مهربي بشر.

وجاء ذلك بعد رصد الدوريات التابعة لإدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية والمتمركزة بالقرب من قرب شاطئ البحر بمدينة صبراتة حركة غريبة.

وعلى الفور انتقل أعضاء التحري رفقة دوريات الإدارة إلى المكان بشاطئ البحر، وعند وصولهم تعرضوا لإطلاق نار كثيف من الأشخاص المتواجدين بالمكان، مما اضطر عناصر الشرطة للتعامل معهم والرد على مصادر النيران وأجبرهم على الفرار، وتمت السيطرة على المكان.

وفور وصول أعضاء الإدارة إلى الشاطئ عُثِر على قارب كان مجهز لنقل مهاجرين غير شرعيين، كما عُثِر أيضاً على عربة جر “كاريلو” الخاص بالقارب، وعدد مركبتين آليتين دفع رباعي الأولى نوع جيب شيروكي اللون رصاصي بدون لوحات معدنية والثانية نوع جيب رانجلر اللون أخضر، ومركبة نوع كيا فورتي بيضاء اللون.

وتم تحرير كافة المضبوطات داخل المكان، وجلبها لمقر الإدارة بناء على تعليمات المحامي العام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المحضر إلى النيابة العامة للهجرة.