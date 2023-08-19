صور.. افتتاح المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية سرت

افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية سرت، في مراسم احتفالية بحضور رئيس مجلس المفوضية د.عماد السايح، وعضويّ المجلس عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مردة، والمدير العام محمد اقحيص، ورئيس مكتب الإدارة الانتخابية سرت خالد الهليب، وكل من عميد بلدية سرت وعميد بلدية زمزم، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمجالس الاجتماعية وعدد من الحضور.

وفي كلمته بالمناسبة، هنّأ رئيس مجلس المفوضية، المواطنين والناخبين بالدائرة الانتخابية الرئيسة سرت على افتتاح هذا الصرح الانتخابي الذي يعد باكورة لافتتاح سلسلة من المقرات تُضاف إلى منجزات المفوضية في مجال تدعيم بنيتها التحتية والبشرية والتكنولوجية، من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية في إدارة العمليات الانتخابية، وفق قوله.

وأضاف السايح أنه منذ تأسيس المفوضية خلال العام 2012 سعى مجلسها إلى أن تكون هنالك قواعد تأسيسية متقدمة في كافة ربوع البلاد ترتقي بنجاح العملية الانتخابية.

وتابع: “قد نجحنا في بناء عدد (9) مقرات جديدة سيتم افتتاحها تباعاً خلال هذه الأيام لتكون في تواصل مستمر مع غرفة العمليات الرئيسة بالمفوضية، لتكون القنوات التي تساعدنا في متابعة الحيثيات والوقوف على أي صعوبات قد تواجه الناخبين أو المرشحين أو أي من المنخرطين في العملية الانتخابية”.

كما أوضح السايح في كلمته مستجدات عمل المفوضية ومن بينها ما يتعلق بالقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية، مشيراً إلى أن مجلس المفوضية بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، ولفت إلى جملة من الإصلاحات المتعلقة بانتخاب المجالس المحلية ستسهم في مزيد من النجاحات في هذه العملية، وسوف تنطلق هذه الانتخابات خلال الربع الأول من العام 2024.

وأشارت مفوضية الانتخابات إلى أن المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية سرت قد بدأ العمل به يوم 1 نوفمبر من العام 2022م، واستلمته المفوضية يوم 30 يونيو 2023، وقد تم تشييده على مساحة 2000 متر مربع، وبمسقوف كلي 970 متراً مربعاً يتضمن مكاتب إدارية وصالات اجتماعات ومبنى إرشيف ومخازن ومرافق خدمية.

ويغطي مكتب الإدارة الانتخابية سرت النطاق الجغرافي من أبوقرين غرباً إلى رأس لانوف شرقاً ومن سرت شمالاً إلى الفقهاء جنوباً، ويضم 3 دوائر انتخابية فرعية هي سرت والجفرة والسدرة.

المفوضية تحتفل بافتتاح المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية سرت افتتحت المفوضية اليوم السبت 19 أغسطس 2023، المقر… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في السبت، ١٩ أغسطس ٢٠٢٣