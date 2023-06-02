صور.. افتتاح دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بالمدينة القديمة طرابلس، بحضور رئيس جهاز إدارة المدينة القديمة، ومنظمة مدينة اطرابلس القديمة، ورئيس مصلحة الآثار.

وتفقد الدبيبة عقب الافتتاح، الوثائق التاريخية والتعليمية التي تخص ماضي ليبيا، وتعرف على ما تحويه الدار من وثائق سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية وكتب نادرة تخص كافة المجالات التعليمية.

وفي عام 2021 أشرف جهاز إدارة المدينة القديمة على أعمال صيانة مبنى دار أحمد النائب الأنصاري التي أنشئت إبان فترة الاحتلال الإيطالي.

وتحتوي الدار على أكثر من 30 ألف مخطوطة و12 قاعة أبرزها قاعة علي مصطفى المصراتي لرسائل الدكتوراه والماجستير والتي تضم 1895 وثيقة أعدها طلبة ليبيون، بلغات مختلفة منها اللغة العربية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية من مختلف المجالات والعلوم والفنون.