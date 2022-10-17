صور.. افتتاح فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى

افتتح وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي، اليوم الاثنين، فرع جهاز المباحث ‏الجنائية بالمنطقة الوسطى. في مدينة مصراتة.

وحضر الافتتاح رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ‏ومدراء الامن بالمنطقة الوسطى، ومدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، وأمر قوة ‏دعم مديريات الأمن بالمناطق، ورئيس وأعضاء فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة ‏الوسطى، ورئيس قسم شؤون المديريات بمكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ومستشار وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ورئيس المجلس البلدي مصراتة.‏

وأشاد التومي بأهمية افتتاح هذا الفرع لما له من أهمية لامركزية يعود بالنفع ‏على المنطقة الوسطى، معرباً عن امتنانه للأطقم الفنية العاملة بالفرع لما يقومون من ‏جهد بما يخدم المصلحة العامة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.