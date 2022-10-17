صور.. افتتاح فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى

افتتح وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي، اليوم الاثنين، فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى. في مدينة مصراتة.
وحضر الافتتاح رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدراء الامن بالمنطقة الوسطى، ومدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، وأمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، ورئيس وأعضاء فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، ورئيس قسم شؤون المديريات بمكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ومستشار وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ورئيس المجلس البلدي مصراتة.
وأشاد التومي بأهمية افتتاح هذا الفرع لما له من أهمية لامركزية يعود بالنفع على المنطقة الوسطى، معرباً عن امتنانه للأطقم الفنية العاملة بالفرع لما يقومون من جهد بما يخدم المصلحة العامة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.
وزير الداخلية المكلف يفتتح فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى مصراتة 17 أكتوبر 2022م افتتح وزير الداخلية المكلف…تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الاثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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