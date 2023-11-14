صور.. افتتاح معرض ليبيا الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات

أقيمت على أرضية معرض طرابلس الدولي، مساء أمس الاثنين، مراسم وفعاليات افتتاح ملتقى ومعرض طرابلس الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات في نسخته الحادية عشر لعام 2023.

وافتتح فعاليات المعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى سفراء الدول، وممثلين عن شركات التكنولوجيا العملاقة في مجال الاتصالات العالمية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن المعرض يعكس دعم حكومة الوحدة الوطنية للشركة القابضة للاتصالات في تحقيق التحول الرقمي الشامل في قطاع الاتصالات، ويستعرض أحدث التقنيات التكنولوجية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية اللّازمة لجميع المجالات الحيوية وخدمات المواطنين، كما يهدف المعرض إلى الدفع نحو جعل ليبيا بوابة للعالم الرقمي.

تم أمس الاثنين 13 – نوفمبر – 2023، افتتاح فعاليات النسخة الحادية عشر من معرض ليبيا الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣