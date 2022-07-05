صور.. افتتاح مقر جهاز التصنيع العسكري بطرابلس

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 5 يوليو 2022 - 01:19 | آخر تحديث: 5 يوليو 2022 - 01:23 نُشر: الثلاثاء، 5 يوليو 2022 - 01:19
ليبيا

افتتح رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، رفقة مدير مكتب وزير الدفاع العميد جبريل إشتيوي، مقر جهاز التصنيع العسكري بالعاصمة طرابلس، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير، في احتفالية الذكرى 44 لتأسيس الجهاز (1978-2022)م.

وكان في استقباله مدير جهاز التصنيع العسكري عميد دكتور مهندس عبد الحميد الطوير، ومدراء الإدارات والمجمّعات، ورؤساء الأقسام بالمركز.

وتجوّل رئيس الأركان العامة بين الإدارات العامة، والأقسام النوعية بالجهاز، واستمع لشروح من قِبل مدراء الإدارات لتوضيح سير العمل بالجهاز.

كما عُقِد بصالة الاجتماعات اجتماع عام، تخلّله عرض مرئي للموقف الحالي لجهاز التصنيع من قِبل مدير جهاز التصنيع العسكري.

بدوره ثمّن رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، في كلمته على الجهود المبذولة للمحافظة على هذا المرفق ومكونات الجهاز من مصانع ومراكز، وحثّ المنتسبين على بدل المزيد من الجهد، والتحلي بالوطنية، وإنكار الذات، للوصول بليبيا إلى بر الأمان.

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آخر تحديث: 5 يوليو 2022 - 01:23
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