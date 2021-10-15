صور.. افتتاح مهرجان اللحمة الوطنية للفروسية في طرابلس

افتُتحت مساء الخميس، فعاليات مهرجان اللحمة الوطنية للفروسية، في العاصمة طرابلس.

وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في افتتاح المهرجان أقيم بمدرسة الفروسية بطريق المطار في طرابلس، رفقة وزير الداخلية لواء خالد مازن، وعدد من المسؤولين.

وأقيم في هذا المهرجان عروض للفروسية الشعبية ومباراة لقفز الحواجز بمشاركة أكثر من عشرة آلاف فارس من جميع ربوع ليبيا.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك في افتتاح مهرجان اللحمة الوطنية للفروسية طرابلس 14 أكتوبر 2021م شارك رئيس حكومة الوحدة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الخميس، ١٤ أكتوبر ٢٠٢١

رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية عبدالحميد الدبيبة يشارك في مهرجان اللحمة الوطنية للفروسية الذي أقيم اليوم الخميس في طرابلس. #حكومتنا #ليبيا تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الخميس، ١٤ أكتوبر ٢٠٢١